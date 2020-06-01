Göz-Göz’den Fransa hamlesi

Süper Lig'de gelecek yıl hücum hattını güçlendirmek için arayışlarına hız veren Göztepe, Fransa'ya yöneldi. Avrupa'daki kaliteli golcüleri mercek altına alan yönetim, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Nimes'de forma giyen Fransız golcü Nolan Roux'a kancayı taktı. Kulübüyle sözleşmesi sona eren futbolcuyla hemen temasa geçen sarıkırmızılı yönetim, 32 yaşındaki golcü futbolcuya cazip bir teklif sundu.

FRANSA DIŞINA HİÇ ÇIKMADI

İleri uçta forma giyen ve iki sezondur verim alınamayan Jerome'un yanı sıra devre arasında transfer olan Kamil Wilczek'e alternatif olarak düşünülen Fransız oyuncunun da Göz-Göz'ün teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Şimdiye kadar Fransa dışına hiç çıkmayan tecrübeli futbolcu Lens, Stade Brest, Lille, Saint-Etienne, Metz ve Guingamp formalarını terletti.



Devre arasında Ligue 2 ekibi Guingamp'tan Nimes'e 6 aylığına transfer olan Roux, Ligue 1'de 7 maçta forma giydi. Fransız futbolcu 2 gol kaydetmeyi başardı. Fransa U-21 Milli Takımı'nda da daha önce forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu 2 kez sahaya çıkıp, 2 kez de rakip fileleri havalandırdı.