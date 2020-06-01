Üç gün boyunca sürekli toplantılar yapan NBA yönetimi, parkelere dönüş tarihi olarak 31 Temmuz'u açıklamıştı. Ayrıca uygulanacak 4 farklı senaryo bu görüşmeler sırasında konuşulmuştu. Ve şimdi de oylama zamanı geldi. Yönetim, hem dönüş tarihini onaylama hem de nasıl bir sistemle sezonu tamamlayacaklarını kesinleştirmek için 4 Haziran'ı karar günü olarak seçti. 31 Temmuz'a kadar oyucular bireysel ve takım halinde idman yapma imkanı bulacak ve bu süreçte yurt dışında olan oyuncuların da dönmesi sağlanmış olacak.
NBA’de karar günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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