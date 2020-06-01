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Haberler Spor NBA’de karar günü

’de karar günü

NBA’de karar günü
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Üç gün boyunca sürekli toplantılar yapan NBA yönetimi, parkelere dönüş tarihi olarak 31 Temmuz'u açıklamıştı. Ayrıca uygulanacak 4 farklı senaryo bu görüşmeler sırasında konuşulmuştu. Ve şimdi de oylama zamanı geldi. Yönetim, hem dönüş tarihini onaylama hem de nasıl bir sistemle sezonu tamamlayacaklarını kesinleştirmek için 4 Haziran'ı karar günü olarak seçti. 31 Temmuz'a kadar oyucular bireysel ve takım halinde idman yapma imkanı bulacak ve bu süreçte yurt dışında olan oyuncuların da dönmesi sağlanmış olacak.

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