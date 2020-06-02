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Aslan’da rota

Sarı-kırmızılılar, listesinde bulunan başarılı oyuncu için kiralık formülünü düşünürken ve Antwert takımları da yıldız futbolcuyu etmek istiyor.

Aslan’da rota Razvan Marin
Giriş Tarihi: 2.6.2020

Gelecek sezon orta sahasını tamamen değiştirmeyi planlayan G.Saray, Hollanda temsilcisi Ajax'ta forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Razvan Marin'i gündemine aldı. Kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden başarılı oyuncu bu sezon ilk 11'de fazla forma şansı bulamadı. Razvan Marin için yüklü bonservis talep edilmesinden dolayı Galatasaray'ın kiralık formülünü düşündüğü öğrenildi. Rumen futbolcu daha önceki transfer dönemlerinde de sarı-kırmızılı ekiple anılmış ancak beklenen anlaşma gerçekleşmemişti. Belçika basınından FootNews, özel haberinde Marin'in Türkiye'ye gidebileceğini belirtti. Club Brugge ve Antwerp'in kadroya katmak istediği oyuncu için Galatasaray'ın da devrede olduğu aktarıldı.

S.LİEGE'DEN GELMİŞTİ
Razvan Marin, 2019 yılında Standard Liege'den Ajax'a transfer olmuştu. 3 sezon Standart Liege forması giyen yıldız isim daha önce de Viitorul'da oynamıştı. Başarılı isim merkez orta saha dışında 10 numara ve ön liberoda da görev alabiliyor.

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