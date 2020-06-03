Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği mide ameliyatı sonrasında 18 Mayıs'tan bu yana tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Başkan Cengiz taburcu olmasının ardından ilk açıklamasında "Sadece sesim kötü o da 3-4 güne kadar düzelir. Sabah ezanından yatsı namazına kadar dualar eden taraftara, camiaya ve halkımıza teşekkür ediyorum. Hepiniz zahmet edip geldiniz. Allah razı olsun. Mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in ardından, doktoru Dursun Buğra açıklamalarda bulundu. Buğra açıklamasında "Mustafa Cengiz'in durumu gayet iyi, tedavisi devam edecek ancak genel seyri gayet iyi" ifadelerini kullandı.

Başkan Cengiz yakın zamanda beyin ameliyatı geçirmesinin ardından bu kez midesinden ameliyat olmuştu.