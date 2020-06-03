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Göz-Göz’ün B planı

Göz-Göz’ün B planı
Giriş Tarihi: 3.6.2020

İç transferde sözleşmesi sona erecek kaleci Beto Pimparel ile anlaşma sağlayamayan Göztepe yönetimi B planını devreye soktu. Gelecek sezonu 'Feda yılı' olarak belirleyen yönetim, oyunculara yıllık ücretlerinde indirim talep etmiş ancak üç sezondur forma giyen kaleci Beto'dan olumsuz yanıt almıştı.

KARTAL'IN YILDIZI
Sarı-kırmızılılar, "Fedakarlık yapmam" yanıtını aldığı Beto ile görüşmeleri sezon sonuna ertelerken, Alman eldiven Loris Karius'u gündemine aldı. Beşiktaş kulübünden alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki file bekçisine yönetim ilk teklifini iletti. Beşiktaş'ta iki yıldır kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

ADAM DA GÜNDEMDE
Yönetim Karius'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Futbolcuyla maddi şartların oluşması halinde yönetim transferle ilgili ciddi adımları atıp Liverpool'a teklif götürecek. Göztepe, Karius ile anlaşılamaması durumunda ise Denizli'den ayrılan 33 yaşındaki Polonyalı eldiven Adam Stachowiak'ı gündeme alacak.

LİVERPOOL'DA SAHNEYE ÇIKTI
Beşiktaş'la yollarını ayıran Loris Karius, İngiliz devi Liverpool'da vitrine çıktı. Almanya doğumlu olan 26 yaşındaki file bekçisi ülkesinde Stuttgart ve Mainz'da forma giyerken İngiltere'de de Manchester City'nin alt yaş takımında forma giydi. 2016'da Mainz'den Liverpool'a transfer olan futbolcu İngiltere'de 3 sezon oynadı. İki sezondur görev yaptığı Beşiktaş'ta beklediği ortamı bulamayan Alman eldivenin Göztepe'ye transferine sıcak baktığı öğrenildi.

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