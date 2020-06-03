Kartal, Begovic’i bitirdi

Beşiktaş, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor. Kaleci Loris Karius ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, kaleci arayışını sürdürüyor. Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta olan Asmir Begovic, Beşiktaş'ın kadrajına girdi. Beşiktaş'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Asmir Begovic'in menajeri ile bir ön görüşme yaptığı ortaya çıktı.

İKİ ADAY DAHA VAR

Diğer yandan, bu sezonu ilk olarak Qarabağ, ardından Milan'da kiralık olarak geçiren Bosna Hersekli kalecinin de siyah-beyazlılara olumlu baktığı kaydedildi. İtalyan devi Milan'a kiralanan Asmir Begovic, 2 mücadeleye çıktı ve 3 gol yedi. Bosna Hersekli kalecinin hava toplarında başarılı olduğu görülüyor. Öte yandan Beşiktaş'ın gündeminde Göztepe'den Beto Pimparel ve Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan'da bulunuyor. Beto'nun sözleşmesi bitecek ancak başarılı eldivenin önceliği İzmir temsilcisi. Siyahbeyazlılar, Beto Pimparel'den haber bekliyor.