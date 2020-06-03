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Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar’da
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde 3. kez Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) için pist hazırlıklarına bu ay başlanacağı, eylül ayı içinde belirlenecek bir tarihte de yarışın yapılmasının planlandığı belirtildi. Güncel takvimde şampiyonanın İtalya'daki Maggiora ile Fransa'daki Ernee etapları iptal edilirken, Çekya'daki Loket, Almanya'daki Teutschenthal ve İtalya'daki Imola etapları da ertelenmiş görünüyor. Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde 5-6 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenmesi planlanan MXGP'nin kesin tarihi ise bu ay netleşecek.

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