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Haberler Spor Altınordulu Recep Yemişçi'ye sürpriz talip

Altınordulu Recep Yemişçi'ye sürpriz talip

1. Lig ekiplerinden 'da oynayan Recep Yemişçi için yabancı kulüplerin devrede olduğu öğrenildi. Bu sezonki başarılı performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki milli stopere 'dan Osasuna ve 2. Ligi'nden Sporting Gijon ile 2. Ligi'nden Hannover 96 ve St. Pauli resmen talip oldu.

Altınordulu Recep Yemişçi'ye sürpriz talip

04.06.2020, 16:45 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020,16:56

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bu sezon vitrine çıkardığı genç oyuncuları Ravil Tagir ve Burak İnce'nin transferleri konusunda Avrupa devleriyle görüşmelerini sürdürürken, yabancı kulüplerin son olarak Recep Yemişçi için kırmızı-lacivertlilerin kapısını çaldığı öğrenildi. Altyapısından yetiştiği Altınordu'nun A takımında görev aldıktan sonra bu sezon deneyim kazanması için 2. Lig'de mücadele eden hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanan Recep'e İspanya ve Almanya'dan sürpriz talipler çıktı.



Bu sezonki başarılı performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki milli stopere İspanya La Liga'dan Osasuna ve 2. Ligi'nden Sporting Gijon ile Almanya 2. Ligi'nden Hannover 96 ve St. Pauli resmen talip oldu. Recep'i satarak ciddi bir gelir sahibi olmayı hedefleyen Altınordu'nun sözleşmeye oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 30 pay alma maddesi koydurma konusunda da ısrarcı olduğu belirtildi. Recep Yemişci alt yaş gruplarında 38 kez milli olup, Altınordu'da 1. Lig'de 31, Niğde'de 2. Lig'de ise 25 maça çıktı.

DHA

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