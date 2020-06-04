Aslan’da Taylor sesleri

Sezon sonu Rumen golcüsü Florin Andone ile yollarını ayırmayı hedefleyen G.Saray ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılar İngiliz kulübü Charlton Athletic ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lyle Taylor için harekete geçtiği öne sürüldü. İngiltere basınından Daily Mail'in haberine göre Aslan, 30 yaşındaki yıldız için İskoç ekibi Glasgow Rangers ile yarışıyor. Lyle Taylor'u Swansea ve Preston gibi İngiltere kulüplerinin de takip ettiği bildirilirken oyuncuyu hangi kulübün kapacağı merak konusu oldu. Sakatlık endişesi nedeniyle idmanlara çıkmayacağını Charlton yönetimine bildirdiği öne sürülen Lyle Taylor'un takımdan ayrılması beklenirken oyuncu transfer seçeneklerini düşünmeyi planlıyor.

22 MAÇTA 11 GOL

Charlton Teknik Direktörü Lee Bowyer'in oyuncusuna anlayış gösterdiği kaydedildi. Bu sezon Charlton formasıyla ligde 22 maça çıkan Taylor, 11 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.



298 MAÇTA 107 GOL ATTI

Son iki sezondur Charlton Athletic takımında forma giyen Lyle Taylor, kariyerinde Sheffield United, Partick Thistle, Scunthorpe United, AFC Wimbledon takımlarında görev alırken toplam 298 karşılaşmada 107 kez Sezon sonu Rumen golcüsü Florin Andone ile yollarını ayırmayı hedefleyen G.Saray ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılar İngiliz kulübü Charlton Athletic ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lyle Taylor için harekete geçtiği öne sürüldü. İngiltere basınından Daily Mail'in haberine göre Aslan, 30 yaşındaki yıldız için İskoç ekibi Glasgow Rangers ile yarışıyor. Lyle Taylor'u Swansea ve Preston gibi İngiltere kulüplerinin de takip ettiği bildirilirken oyuncuyu hangi kulübün kapacağı merak konusu oldu. Sakatlık endişesi nedeniyle idmanlara çıkmayacağını Charlton yönetimine bildirdiği öne sürülen Lyle Taylor'un takımdan ayrılması beklenirken oyuncu transfer seçeneklerini düşünmeyi planlıyor.

22 MAÇTA 11 GOL

Charlton Teknik Direktörü Lee Bowyer'in oyuncusuna anlayış gösterdiği kaydedildi. Bu sezon Charlton formasıyla ligde 22 maça çıkan Taylor, 11 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. rakip fileleri sarsmayı başardı. Bu sezon 11 gol atan yıldız isim geçen sezon ise 21 gol, 10 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.