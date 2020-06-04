Kuruluş yıldönümü kutlamaları Aksel’de

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Göztepe'nin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlamalarının 14 Haziran'da Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacağı öğrenildi. Her yıl Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı'nda taraftarların meşale şovlarıyla gerçekleşen görkemli törenin bu yıl gerekli tedbirler alınarak yapılacağı ve yönetimin organizasyon planladığı ifade edildi. Havai fişek gösterilerinin yapılacağı törenle ilgili yönetimin önümüzdeki günlerde açıklama yapacağı belirtilirken kutlamalarda stada taraftarların alınıp alınmayacağı veya taraftarların Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı'nda meşale şov gerçekleştirip gerçekleştirmeyecekleri ise netlik kazanmadı.