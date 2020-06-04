Haberler Spor TFF açıkladı! Süper Lig'de maçların başlama saatleri değişti

TFF açıkladı! Süper Lig'de maçların başlama saatleri değişti

Süper Lig Cemil Usta Sezonu koronavirüs tedbirleriyle birlikte 12 Haziran'da yeniden başlayacak. Daha önce program ve saatlerinin duyurulduğu maçlarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından değişiklik yapıldı.

04.06.2020, 17:20 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020,17:41