TFF açıkladı! Süper Lig'de maçların başlama saatleri değişti

Süper Lig Cemil Usta Sezonu koronavirüs tedbirleriyle birlikte 12 Haziran'da yeniden başlayacak. Daha önce program ve saatlerinin duyurulduğu maçlarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından değişiklik yapıldı. İşte yeni düzenlenmeyle maçların başlangıç saatleri...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun maç saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.
İşte yeni saatler;
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