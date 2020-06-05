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Haberler Spor 1 numara atağı

1 numara atağı

’ın sözleşmesini feshedip ayrılmasının ardından öncesi kalede sıkıntı yaşayan yeşil siyahlı Ege ekibi ’de oynayan ile ilgileniyor.

1 numara atağı
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Kaleye, defansa, orta sahaya ve forvete takviye yapacak olan Ege ekibi, aradığı file bekçisini Almanya'da buldu. Adam Stachowiak'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından kalede sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılar, Alman ekibi Union Berlin'de forma giyen Polonyalı file bekçisi Rafal Gikiewicz'i gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE
Union Berlin ile sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki tecrübeli kaleciyle daha önce de Beşiktaş ilgilenmişti. Piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan Rafal Gikiewicz Dobre Miasto, Sokol Ostroda, Drweca NML, Wegry Suwalki, Jagiellonia, Stomil, Slask Wroclaw, E.Braunschweig ve Freiburg'ta da oynadı. Rafal Gikiewicz bu sezon Union Berlin formasıyla 29 karşılaşmada kaleyi korudu.

SEBAHATTİN ALP

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