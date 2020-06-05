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Haberler Spor Abdülkadir için servet

Abdülkadir için servet

Abdülkadir için servet
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Trabzonspor'un gözbebeği olan Abdülkadir Ömür için son olarak Fransa ekibi Nice bordo-mavili ekibin kapısını çaldı. Fransızlar, Karadeniz devine 17 milyon Euro'luk (128.3 milyon TL) teklif sundu. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu bu öneriyi reddetti. Genç yıldız için kapıyı 25 milyon Euro'dan açan Trabzon ile Nice pazarlıkları sürdürüyor.

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