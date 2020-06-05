Aslan çıldırdı

G.Saray ile ilgili ortaya atılan iki flaş iddia sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yarattı. Katar'da Al Duhail takımında görev yapan 34 yaşındaki Mario Mandzukic'in sözleşmesinin gelecek sezon sona ermesine rağmen Avrupa'ya dönmeyi istediği bildirilirken İtalyan Tuttosport Gazetesi, futbolcunun ilk tercihinin Galatasaray olacağını okuyucularına duyurdu. Hücum hattında değişikliğe gitmeyi planlayan Aslan'ın tecrübeli yıldızın transferi için yoğun çaba sarf ettiği bildirilirken geçtiğimiz günlerde G.Saray'a yeşil ışık yakan Hakan adım adım Türkiye'ye yaklaşıyor.

YENİ SAYFA AÇACAK

Todofichajes.com adlı internet sitesi, Hakan Çalhanoğlu-G.Saray ilişkisini okuyucularına aktardı. Haberde sarı-kırmızılıların geçen ocak ayında Hakan Çalhanoğlu'na teklif yaptığı ve milli futbolcunun da ağustos ayında Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi.



Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan'da 25 maçta 2022 dakika süre aldı ve 5 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Hakan daha önce, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Karlsruher formaları da giymişti.



Hırvatistan Milli Takımı'nda 82 maçta 32 gol atan Mario Mandzukic, bu sezon Al Duhail formasıyla gol sevinci yaşayamadı. 392 dakika süre alan yıldız ismin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



MARCAO SAKATLANDI

G.SARAY'DA dün Marcao şoku yaşandı. Kulüp Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'nun antrenman sırasında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandığını, yapılan MR tetkiklerinin ardından ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir" denildi.



Son üç sezondur Milan forması giyen Çalhanoğlu'nun, G.Saray'ın teklifini değerlendirdiği ve sezon sonu kararını açıklayacağı öğrenildi.