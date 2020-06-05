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Haberler Spor Diego Costa’ya 6 ay hapis cezası

’ya 6 ay hapis cezası

Diego Costa’ya 6 ay hapis cezası
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Atletico Madrid'in golcü futbolcusu Diego Costa, 2014 yılında vergi kaçırma suçlamasından dolayı 6 ay hapis cezası aldı. Costa'nın hapis cezası daha sonra 36 bin Euro para cezasına çevrildi. 31 yaşındaki futbolcu, dün avukatları ile birlikte dava için Madrid Mahkemesi'ne geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, duruşmanın kısa sürdüğü belirtilirdi. İspanyol futbolcunun korona virüs tedbirleri kapsamında maske taktığı da gözlendi. Diego Costa, suçlamalardan sonra 1 milyon 142 bin 888 Euro'luk vergi borcunu ödemişti.

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