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Floyd’u andılar

Floyd’u andılar
Giriş Tarihi: 5.6.2020

ABD'de polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd'un ölümüne spor dünyası tepki göstermeye devam ediyor. Son olarak da Beşiktaş, George Floyd için paylaşım yaptı. Futbolcular, dünkü antrenmanda siyah ve beyaz tişörtlüler olarak ikiye ayrılarak, sahadaki dizilişleriyle Floyd'un isminin baş harfleri olan G ve F yazdı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma 'George Floyd anısına #Black- LivesMatter' notu düşüldü.

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