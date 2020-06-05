Hedef Berkant

TFF Birinci Lig'de Play- Off mücadelesi veren Altay'da yönetim, yeni sezon öncesi kadrosuna genç oyuncuları katmak için çalışmalarına hız verdi. 3. Lig ekibi Nazilli Belediyespor'un U19 takımından Erdem Özcan'ı transfer eden İzmir temsilcisi şimdi de rotasını Almanya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar FC Gütersloh'ta forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkant Güner'i gündemine aldı.

87 MAÇTA 7 GOL ATTI

Berkant Güner, Bielefeld, Borussia Dortmund, Eintracht Braunschweig ve Finlandiya ekibi Vaasan Palloseura'da forma giydi. Berkant Güner, Almanya'da çeşitli yaş kategorilerinde 87 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Gurbetçi oyuncu 8 golün de pasını verdi. İzmir temsilcisinin genç oyuncuyla ilgili son kararını liglerin bitmesinin ardından vereceği de öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ