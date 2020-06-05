Karar CAS’tan dönecek!

UEFA'nın finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'a verdiği 1 yıl Avrupa'dan men cezasının yankıları sürürken dün Başkan Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Kararı UEFA Üst Kurulunun verdiğine dikkat çeken Ağaoğlu, "UEFA Üst Kurulu, UEFA'dan bağımsız karar veren bir kurum. Cezanın yanlış ve eksik değerlendirmeden kaynaklandığının farkına vardık. Trabzonspor, 2019 bütçesinde gelir gider dengesini sağlamış ve kar sağlamış bir kurum" dedi.

KONTROLÜMÜZ ALTINDA

Davayı CAS'a taşımaya karar verdiklerini hatırlatan Ağaoğlu, "Buna benzer bir sıkıntıyı geçen sene de yaşamıştık. Olay kontrolümüz altındadır. CAS'tan döneceği konusunda en ufak bir endişemiz yok. Futbolculara da söyledik. Siz şampiyon olun, biz sizi Şampiyonlar Ligi'ne götürelim. TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. Taraftarları sükunete davet ediyorum" diye konuştu.