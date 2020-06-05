Hes Kablo Kayserispor, yasakları fırsata çevirmek istiyor. Kulüp korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında yasaklanan düğün merasimleri ile ilgili gelir sağlayacak bir fikir üretti. Kapalı alanlarda toplu halde düğünlerin halen yasak olduğu Türkiye'de, açık havada kır düğünü konseptinde pandemi kurallarına uygun şekilde nişan ve düğün merasimlerinin düzenlenmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp yönetimi, Kayserispor tesislerinde kır düğünü organizasyonu yapılmasına karar verdi.
Kayserispor’dan kır düğünü çözümü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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