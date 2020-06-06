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Haberler Spor Benfica’nın takım otobüsü taşlandı

’nın takım otobüsü taşlandı

Benfica’nın takım otobüsü taşlandı
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Benfica Kulübü, Portekiz Premier Lig'in 25. haftasında dün Tondela'yı konuk ettikleri maçın ardından takımı taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenlendiğini ve 2 futbolcunun yaralandığını duyurdu. Porto ile şampiyonluk mücadelesi veren Benfica'nın takım otobüsüne, sahasında Tondela ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma sonrası stat dışında bekleyen bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, stattan ayrılırken taşların atıldığı takım otobüsünün camları kırıldı. Vücuduna cam parçaları isabet eden futbolcular Julian Weigl ve Andrija Zivkovic, başkent Lizbon'daki Luz Hastanesi'ne götürüldü.

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