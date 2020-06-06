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Haberler Spor KSK’den çağrı

KSK’den çağrı

KSK’den çağrı
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, FIFA'lık oldukları eski oyuncuları Duric'in alacak dosyasını kapatmak için camiaya ve taraftarlara çağrıda bulundu. Taraftarların topladığı 78 bin TL'yi kulübe bağışlamasının kendilerinin moral ve motivasyonunu artırdığını ifade eden Büyükkarcı, "Taraftarlarımız yine büyüklüğünü gösterdi. Göreve talip olduğumuzda 'bu armaya gönül veren hiç kimsenin başını öne eğdirmeyeceğiz' demiştik. 2.5 senede FIFA'da 7 dosya kapattık, küme düşme ve 30 puan silme cezasını önledik" dedi.

GÜCÜMÜZÜ BİRLİKTE GÖSTERELİM
FIFA'da kalan son dosyayı el ele ödeminin ayrı bir anlamı olacağını belirten Büyükkarcı, "Üzerimizdeki son kamburdan camia ve taraftarımızın desteğiyle kurtulacağız Taraftarımız geçmişte başarılı kampanyalara imza atarak bunu gösterdi. Umarım Igor Duric'in 160 bin Euro'luk dosyasını el ele verip kapatırız" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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