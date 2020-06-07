Altay’ın starı Kerim Avcı hazır kıta

TFF Birinci Lig ekibi Altay'ın devre arasında Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Kerim Avcı son oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanmış ve en 5 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilmişti. Pandemi döneminde tedavisini Almanya'da tamamlayan ve eski sağlığına kavuşan tecrübeli oyuncu takımla çalışmalarına katıldı. Başarılı orta saha oyuncusu, teknik heyetin şans vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.



HEDEFİMİZ SÜPER LİG'E ÇIKMAK

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşamış 30 yaşındaki oyuncu, "Salgın öncesi iyi bir hava yakalamıştık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Altay camiası ve taraftarı Süper Lig'i hak ediyor. Takım halinde ligde kalan 6 maçtan en iyi sonuçları alarak ya ilk 2'den ya da Play-Off'tan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz şeklinde konuştu. Gençer gün sayıyor Altay'da bu sezon çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olarak futbola ara veren Gençer Cansev, yeşil sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. 4 Aralık 2019'da Trabzonspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında talihsiz bir sakatlık geçiren tecrübeli stoper, 1-2 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağını açıkladı. Gençer, "Zor bir dönemden geçtim. Temmuz ayının başında tam anlamıyla hazır olacağımı düşünüyorum. Son 4 maçta oynayacakmış gibi hazırlanıyorum, takdir teknik ekibin olacak" dedi.

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