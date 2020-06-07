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Haberler Spor Cezanın kalkması Usta’ya bağlı

Cezanın kalkması Usta’ya bağlı

Cezanın kalkması Usta’ya bağlı
Giriş Tarihi: 7.6.2020
Trabzonspor'un aldığı bir yıl Avrupa'dan men cezasının gerekçeli kararı Trabzonspor Kulübü'ne ulaştı. Birincisi mali konularda daha önce yapılan taahhütlerdeki bazı teminatların kabul edilmemesi, ikincisi ise eski başkanlardan Muharrem Usta ile kulüp arasındaki alacak-verecek ilişkisine dair itilaflar.

55 MİLYONDAN VAZGEÇERSE
Mevcut Trabzonspor yönetimi, göreve geldiğinde Başkan Usta'nın yaptığı harcamalara mahsuben, kulüpten alacağı olan 55 milyon TL'yi ödememe kararı aldı. Şimdi Trabzon'un Eski Başkanı Usta, "Ben bu meselede Trabzonspor'la kurumsal olarak anlaştım. Alacağım yoktur" diye muvafakatname verirse Karadeniz ekibinin cezasının kalkmasının önündeki en büyük engel yok olacak.
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