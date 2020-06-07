Menemen şahlanacak

Ekol Göz Menemenspor yönetimi, gelecek sezon için kulübü Süper Lig hedeflerine taşıyabilecek sponsorla anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi

TFF Birinci Lig'de ortaya koyduğu göze hoş gelen futbol ve aldığı sonuçlarla ligin flaş ekiplerinin başında gelen Ekol Göz Menemenspor'da yönetim gelecek sezon çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, başta inşaat sektörü olmak üzere bir çok ticaret kolunda faaliyet gösteren güçlü bir holding ile sponsorluk görüşmelerinde son aşamaya geldiği öğrenildi. Kulübe maddi anlamda büyük güç katacağı bildirildi. Bu sezon genç ve mütevazi bir kadroyla ortaya koydukları sonuçlarla herkesten alkış aldıklarını belirten Ekol Göz Menemenspor Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Yıllardır kulüp için tek başına savaşan Onursal Başkanımız Tahir Şahin, Menemenspor'u uçuracak sponsorluk görüşmelerini sürdürüyor. Anlaşma sağlandığı takdirde gelecek sezon hedeflerimiz bambaşka olacak.



EKONOMİMİZ GÜÇLÜ

Kulüp misyonu olarak hem yetiştirip hem de yarışıyoruz. Her zaman üst sıraları hedef olan bir camia olduk. Futbolda bilgi birikim bir yere kadar. Maddiyatta önemli. Başarı artık maddi gücünüzle de doğru orantılı olmalı. Finans olarak daha da güçlendiğimiz takdirde gelecek sezon tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak olacaktır. Ekol Göz Menemenspor olarak biz bu yolda ilerliyoruz" dedi.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ