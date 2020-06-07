Savunma harekatı

Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı oyuncusu Titi’nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık İngiltere ekibi Watford’da forma giyen 33 yaşındaki Adrian Mariappa’yı gündemine aldı. Kontratı süren futbolcu kiralanacak

Süper Lig'de önümüzdeki sezon savunma bölgesinde sıkıntı yaşamak istemeyen Göztepe yönetimi dış transferde İngiltere'ye yöneldi. Sarıkırmızılılar, sözleşmesi sona erecek olan ve Fenerbahçe ile Beşiktaş gibi Süper lig ekiplerin listesinde yer alan Brezilyalı Cristian Titi'nin takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle alternatif isimlere yöneldi.



OYUNCU YANIT VERECEK

Yönetim, Avrupa'da ve Türkiye'deki stoperleri mercek altına alırken gündeme İngiltere Premier Lig'de Watford forması giyen Adrian Mariappa'yı listenin başına yerleştirdi. Jamaika asıllı İngiliz futbolcunun sözleşmesinin 1 yıl daha devam etmesi nedeniyle kiralık olarak transferi gündeme geldi. Yönetim teklif götürdüğü Mariappa'dan olumlu dönüş alması halinde İngiliz ekibiyle transfer için pazarlık masa başına oturacak.



33 yaşındaki Adrian Mariappa kariyeri boyunca İngiltere dışına çıkmadı. Watford altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu, Ada'da Reading ve Crystal Palace maceralarının ardından 2016- 2017'de kulübü Watford'a döndü.



■ BURAK HAKERLER