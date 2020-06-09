Altınordu’ya piyango

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu forması giyen iki genç yıldıza Liverpool talip oldu. İngiliz ekibinin, 7.5 milyon Euro önerdiği Ravil Tagir ve Burak İnce'nin transferi konusunda pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDECEK

Çağlar Söğüncü ve Cengiz Ünder gibi yıldızları yetiştirip Avrupa futboluna sunan Altınordu'da sezon başında vitrine çıkan Ravil Tagir ve Burak İnce'ye İngiltere'den gelen teklif dudakları uçuklattı. 30 sene sonra şampiyonluğa çok yaklaşan İngiliz kulübü Liverpool, kırmızı-lacivertli ekibin iki yıldızına resmen talip oldu. Liverpool'un iki oyuncu için 7.5 mil-yon Euro'yu (Yaklaşık 60 milyon TL) gözden çıkardığı ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi. İzmir temsilcisinin ayrıca satıştan yüzde 30 pay da istediği gelen haberler arasın-da. İki ekip transferde anlaşsa bile 18 yaşından küçük oldukları için Ravil 1, Burak İnce de 2 yıl daha Altınor-du'da forma giyecek. Oyuncular 18 yaşın altında olduğu için İngiltere'de çalışma izni alamıyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan, transferde öncelikli hedeflerinin oyuncuları Avrupa'ya göndermek olduğunu söyledi. Liver-pool'dan iki oyuncunun sonraki satış-larından yüzde 30 pay da istediklerini vurgulayan Özkan, "Yetiştirdiğimiz futbolcuları Premier Lig'de izlemek ilk hedefimiz" diye konuştu.



27 MAÇTA GÖREV YAPTI

17 yaşındaki Ravil Tagir, Türkiye Kupası'nda 1 maçta 90 dakika görev yaparken, 1. Lig7de 26 maçın 25'inde banko forma giydi, 2327 dakika sahada kaldı, 1 gol attı. Ravil, U-21 Milli takım formasını da 2 kez giydi.