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Haberler Spor Aslan’dan Krunic atağı

Aslan’dan Krunic atağı

Aslan’dan Krunic atağı
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Jean Michael Seri'yi yeni sezonda kadroda düşünmeyen Galatasaray, 8 numara için ses getirecek bir transfer planlıyor. İddialara göre sarı-kırmızılılar, İtalyanın köklü ekiplerinden Milan'da istediği forma şansını bulamayan 26 yaşındaki Boşnak maestro Rade Krunic için harekete geçti. Sezon başında 8 milyon Euro karşılığında Empoli'den Milan'a transfer olan Boşnak futbolcu beklentilerin çok uzağında kaldı. Terim'in transfer için yönetime onay verdiği belirtiliyor. Feghouli, Belhanda, Diagne, Babel, Maicon ve Alex Telles'ten 30 milyon Euro'ya yakın bir gelir bekleyen Sarı-kırmızılıların genç yıldız için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor. Yönetimin Krunic'in bonservisini almak için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

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