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Haberler Spor Ceferin’den yeşil ışık

Ceferin’den

Ceferin’den yeşil ışık
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 28 Nisan'da ülkedeki tüm spor organizasyonlarının sonlandırıldığını açıklamıştı. 12 puan farkla liderlik koltuğunda oturan PSG, 2019- 20 sezonunun şampiyonu ilan edilmişti. Lyon, Amiens ve Toulouse verilen karara itiraz etmiş ve hukuki mücadelelerini başlatmıştı. Verilen tepkilerin ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ligi 2 Ağustos'a kadar bitirebilirsiniz diyerek yeşil ışık yaktı.

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