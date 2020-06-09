Ceferin’den yeşil ışık

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 28 Nisan'da ülkedeki tüm spor organizasyonlarının sonlandırıldığını açıklamıştı. 12 puan farkla liderlik koltuğunda oturan PSG, 2019- 20 sezonunun şampiyonu ilan edilmişti. Lyon, Amiens ve Toulouse verilen karara itiraz etmiş ve hukuki mücadelelerini başlatmıştı. Verilen tepkilerin ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ligi 2 Ağustos'a kadar bitirebilirsiniz diyerek yeşil ışık yaktı.