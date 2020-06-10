Bal-Kes’ten sıkı pazarlık

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, başkan Kadir Dağlı ve asbaşkan Sefer Coşkun Aly Malle ve Serdar Güncü'nün transferi için Trabzonsporlu kurmaylarla İstanbul'da masaya oturdu. 20 yaşındaki Rahmi Anıl Başaran'ı 2 milyon TL bonservis, 1 milyon TL bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında bordo-mavili takıma veren Bal-Kes, Serdar ve Aly Malle için de sıkı pazarlıkta.

ALTYAPI PATENTLİ

21 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Güncü, Rahmi Anıl Başaran gibi Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un altyapısından yetişti. Geçen sezon profesyonel imzayı atıp A takıma çıkan Serdar, bu sezon 22 maçın 18'inde banko oynadı ve 1697 dakika sahada kaldı, 1 asist yaptı. U-19 ve U-21 takımlarında parlayan Serdar için Trabzonspor'un ısrarcı olduğu öğrenildi. Granada, Lorca, Grasshoppers formalarını giyen ve sezon başında Balkes'in yolunu tutan Aly Malle, 20 maçın 14'ünde ilk 11'de sahaya çıkıp 1293 dakika şans buldu, 4 gol ve 1 asistlik performansla dikkat çekti. Başkan Dağlı ve kurmayları, Karadeniz ekibiyle sıkı pazarlıklarını sürdürüyor.

ÜMİT YÖNEY