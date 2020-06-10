Devler onun peşinde

Yetiştirdiği futbolcularla, Avrupa'nın dev kulüpleri-nin gündeminden düşmeyen Altınordu'da gözler şimdi Hüseyin Atakan Üner'e çevrildi. İngiliz ekibi Liverpool'un Ravil ve Burak'ı listesine almasının ardından kırmızı-laci-vertli kulübün 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner, Fran-sız kulüplerinin gözdesi oldu. Monaco sezon içinde genç hücum oyuncusunun maçlarını canlı olarak takip etmişti.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Monaco'nun ardından Milli oyucularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lil-le'nin listesine girdiği öğrenildi. İki Fransız kulübünün Ümit Milli fut-bolcu Hüseyin'i kadrosuna katmak yarışa girmesi bekleniyor. İki sezon önce Altınordu'nun Deniz-lispor'dan transfer ettiği sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, merkez orta saha, forvet arka-sı ve sol kanatta da görev yapa-biliyor. 2 ekibin Hüseyin için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 payı gözden çıkardığı öğrenildi.



84 MAÇTA 8 GOL

Bu sezon ligde 26 maçta forma giyen Hüseyin 3 gol atarken 6 asist yaptı. Genç oyuncu, profesyonel olarak görev yaptığı 84 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırırken 13 golün pasını verdi. 5'i Ümit Milli olmak üzere 10 kez Ay yıldızlı formayı giyme başarısını gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ