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Uluç: “Söz futbolcularımız da kimsenin şüphesi olmasın hedefimize kilitlendik.”

En güçlü adayız
Giriş Tarihi: 10.6.2020

TFF 1. Lig'de 21 Haziran Pazar günü saat 20.00'de sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Altay çalışmalarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürüyor. Siyahbeyazlı ekibin Sportif Direktörü Murat Uluç, Süper Lig hedefine odaklandıklarını belirtti. Uluç, "Pandemi sürecinde herkes çalışmalarını yaptı. Artık söz bir anlamda futbolcularda olacak. Biz Akhisar maçına büyük önem veriyoruz. Rakibimizi yenerek sezon başında belirlemiş olduğumuz Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Camia olarak Akhisarspor mücadelesinden üç puanla ayrılmak için motive olduk. Bu maçı kayıpsız atlatırsak Süper Lig'in en güçlü adaylarından birisi olacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

ÇIKIŞIMIZA DEVEM EDECEĞİZ
Erteleme öncesi yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirten Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, "Üst üste aldığımız başarılı sonuçlar vardı. Ligin başlamasıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

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