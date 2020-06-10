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Fener sorunu çözdü

’ın ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren , takımın başına sekiz maçlığına ’ı getirdi.

Fener sorunu çözdü
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Fenerbahçe Kulübü, futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilen Tahir Karapınar'ın, sezonunun kalan bölü-münde Futbol A Takımı teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacağını kamuo-yuna duyurdu. SARI-LACİVERTLİ kulü-bün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle; "Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Alt-yapı organizasyonumuz-da futbol akademi altya-pı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.

PRO LİSANSI VAR

BUNUNLA birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölü-münde Futbol A Takımı-mızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanma-sının ardından altyapı-daki görevine resmi ola-rak başlayacaktır. Tahir Karapınar'a camiamıza hoş geldin diyor; kendi-sine başarılar diliyoruz." Böylelikle Karapınar kalan 8 maçta sarı-laci-vertlilerin başında sahaya çıkacak. Bu tercihin sebe-bi ise Karapınar'ın Pro Lisansının olması.

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