Golcüler tetikte

Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşısında sahaya çıkaracağı kadroyu da kafasında şekillendirdi. Sarı-kırmızılı genç teknik adamın Cuma günü İzmir'de seyircisiz oynanacak maçta ileri uçta Jerome'un yerine, Polonyalı golcüsü Kamil Wilczek'i oynatacak. Kariyerinde 266 maçta 121 gol atan yıldız futbolcu Göztepe, devre arasında Danimarka'nın Brondby ekibinden gelmişti. Attığı ve attırdığı gollerle birçok Avrupa devinin gündemine gelen 32 yaşındaki tecrübeli golcü Göztepe'ye transfer olmuş ama siftah yapamamıştı. Ara dönemi çok iyi değerlendiren ve idmanlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kamil Wilczek, kendisini patlamaya hazır bir bomba gibi gördüğünü söyledi. Bu sezon 6 gol atıp 6 golün de asistini yapan Serdar ile 6 gol 1 asisti bulunan Halil Akbunar ise takımlarınının en büyük kozu olacak.