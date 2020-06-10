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Haberler Spor Sneijder hamlesi

hamlesi

Sneijder hamlesi
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Denizlispor sürpriz bir hamle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Bülent Uygun, geçen sezon faal futbolculuk kariyerini sonlandıran Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e teknik ekipte yer verebileceğini açıkladı. Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa'da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Sneijder'in antrenörlük eğitimi aldığını ifade ederek, "Sneijder geleceğiyle ilgili net bir karar vermedi. Antrenörlük için istekli. Eğitimlerine devam ediyor. Katar'da birlikte çalıştık. Ona ekibimde her zaman yer var" dedi.

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