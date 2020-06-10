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Haberler Spor Türk sporunun acı günü: Dünyaca ünlü Türk milli yüzücü Ersin Aydın hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü: Dünyaca ünlü Türk hayatını kaybetti

Son dakika... Dünyaca ünlü Türk (78), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aydın, Anamur-Girne arasında yüzerek hafızalara kazınmıştı.

Türk sporunun acı günü: Dünyaca ünlü Türk milli yüzücü Ersin Aydın hayatını kaybetti

10.06.2020, 12:00

Dünyaca ünlü Türk milli yüzücü Ersin Aydın (78), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Anamur-Girne arasında yüzerek hafızalara kazınan ve son 2 yıldır kanser tedavisi gören Ersin Aydın, Ege Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Spor kariyeri boyunca dünya suda kalma rekoru kıran ve Manş Denizini iki kez geçen Aydın'ın cenazesi, yarın ikindi vakti Karşıyaka Hacı Osman Paşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Adana doğumlu Ersin Aydın, 2 çocuk babasıydı.

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