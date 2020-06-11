Alt ligler beklemede

2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve federasyon yetkilileriyle 18 Temmuz'da başlanması öngörülen liglerin geleceği için toplandı. Yaklaşık iki saat süren toplantı sonunda, 2 ve 3. Lig'de kalan 6 hafta için net bir karar çıkmadı. TFF'nin yeniden bir karar almadan önce tüm kulüplerden ligin geri kalanını oynamak istiyorum veya istemiyorum yazısının bulunduğu bir belge istediği öğrenildi. Ligde bulunan kulüp başkanlarının, kararlarını yazdığı antetli kağıdın 12 Haziran 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar federasyona fax yoluyla iletilmesi istendiği öğrenildi. Kulüplerin gönderdiği kararlar neticesinde TFF'nin 2 ve 3. Lig hakkında vereceği kararı ilerleyen günlerde yapacağı toplantı sorası netlik kazanacağı bildirildi.

İKİ FORMÜL MASAYA YATIRILDI

Alt lig kulüp kurmaylarının federasyona daha önce de sunduğu iki teklif üzerinde durduğu öğrenildi. Birinci seçenek şuan liglerinden 1. konumunda bulunan takımlar bir üst lige çıkarılsın. 2 ile 9. takım arasında bir Play-Off oynasın ve ligden düşme kaldırılarak lig bitirilsin. İkinci senaryo ise ligden düşme olmasın, Süper Lig ekiplerinin isteği olan rezevr ligde hesaba katılarak 2. Lig ve 3. Lig'de yeni birer grup kurulsun. Ve alt liglerin Türkiye geneli yerine daha bölgesel yapılması konusunda teklif sunmayı düşündüğü öğrenildi. Alt liglerde bulunan 90 kulüp daha önce kendi arasında yaptığı ankette yüzde 77'si ligi oynamak istemedi sonucu çıkmıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ