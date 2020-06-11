Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi! Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta?

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından, her şey kademeli olarak ertelenmeye başladı. Bu ertelenmeden Süper Lig'de nasibini aldı. Önce seyircisiz oynanan maçlar, ardından ertelendi. Ancak vakaların kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte Süper Lig'de yarın perde açılıyor. Maçlar seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Trabzsonspor ve Göztepe maçıyla birlikte Fenerbahçe Kayseri karşılaşmaları seyirci ile buluşacak.

Kümeden kurtulmak isteyen Kayseri'nin alacağı galibiyet çok önemli. Ancak şampiyonluk yarısına yeniden dahil olmak isteyen Fenerbahçe'de gol arayışında olacak. Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor karşısında takımın başında Tahir Karapınar yer alacak. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta? İşte detaylar...

FENERBAHÇE KAYSERİ MAÇI HANGİ SAATTE OYNANACAK?

Fenerbahçe Kayserispor maçı 12 Haziran cuma akşamı saat 21:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE KAYSERİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Fenerbahçe Kayserispor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.