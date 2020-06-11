Fener’e dev rakipler

Fenerbahçe'nin talip olduğu Tiago Silva'ya devler de kanca attı. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek 36 yaşındaki stoperin peşinde Everton ve Milan'ın da lduğu belirtiliyor. PSG Sportif Direktörü Leonardo, sözleşmesi sezon sonunda biten tecrübeli futbolcuyla yollarını ayıracaklarını açıkladı.

FRANSIZLAR DUYURDU

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan PSG Sportif Direktörü Leonardo, "Thiago Silva, haziranda sona erecek sözleşmesini uzatmayacak ve takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı. Foot Mercato sitesi, 35 yaşındaki oyuncuya Milan ve Fenerbahçe'nin talip olduğunu belirtirken, sarı-lacivertlilerin yıldız isme bir teklifte bulunduğu ifade edilmişti. Bu sezon PSG forması ile 30 resmi maça çıkan Thiago Silva, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Başkan Ali Koç'un, Silva'nın menajeriyle pazarlıklarını sürdürdüğü gelen haberler arasında.



ALİ KOÇ VE SEMİH ÖZSOY PFDK'YA SEVK EDİLDİ!

TFF Hukuk Müşavirliği, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve idareci Semih Özsoy'u PFDK'ya sevk etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre Ali Koç'un, 5 ve 7 Haziran tarihlerinde kulübün internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalar yapması nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi. Semih Özsoy'un da aynı nedenden kurula sevki kararlaştırıldı.