Muğlaspor’da gerilim

Muğlaspor'da korona virüs salgınından korunmaları amacıyla yönetim tarafından bir öğrenci yurduna yerleştirilen futbolcular, şartları beğenmeyerek kulüp tesislerine döndü. Futbolcuların yönetime danışmadan aldıkları bu karar, yeşil-beyazlı kurmayların tepkisini çekti.

'BUNDAN SONRA CEZA KAPIDA'

YEŞİL-BEYAZLI takım, virüs tedbirleri nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için antrenmanların yapıldığı Ortaköy sahası yakınında yer alan Güzel Sanatlar Lisesi Yurdu'nda kampa alındı. Futbolcular dezenfekte edilen yurtta ilk etapta internet ve televizyon olmamasından şikayet etti. Koronavirüs testinden geçtikten sonra yurda yerleştirilen futbolcuların kamp şartlarını beğenmeyerek kendi imkanlarıyla Bülent Akça Tesisleri'ne döndüğünü belirten başkan vekili Gülen Bütüner, "Test sonuçlarımız negatif çıktı. Futbolcularımızın sağlığından sorumluyuz. Fakat futbolcular şartlarını beğenmedikleri yurttan ayrılıp kulüp binamıza geçtiler. Sadece bir gün internet yok diye burayı terk ettiler. Kulüpten buraya toplu taşıma ile gelinmesini istemiyoruz. Yönetim olarak bu konuda çok ısrarcıyız. Aksi halde sorumluluk bize ait değildir. Yönetim olarak bundan sonra yapılacak benzeri girişimleri cezalandıracağız" dedi.

FERDİ YAVUZ