Başkan mı oluyor?

Galatasaray'da sağlık sorunlarıyla boğuşan Mustafa Cengiz'in artık görevi bırakacağı ve yerine de teknik direktör Fatih Terim'in başkan olacağı iddiaları konuşuluyor. Mustafa Cengiz'in kritik ameliyatlarının başarıyla geçmesine rağmen 2021 yılının Mayıs ayında yapılacak kongre öncesinde camianın ileri gelenlerinin Fatih Terim'i başkanlığa hazırladığı ortaya atılmıştı. İddialara göre TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in Terim'e "Galatasaray başkanlığına hazırlanmalısın" dediği, camiadan da bir çok ismin bunu desteklediği iddia edildi. Fatih Terim'in de bu öneriye, "Böylesine bir ortamda bunu açıklamak çok yanlış olur. Takımımız üst üste üçüncü kez şampiyonluk yakalama fırsatını yakaladı. Benim şuanda düşünmem gereken bu. Sonra bakarız" dediği öğrenildi.

LİG SONUNA KALDI

Başkan Mustafa Cengiz gibi sağlık sorunlarıyla uğraşan ikinci başkan Abdürrahim Albayrak'ın da teknik direktör Fatih Terim'in başkan olmasına çok sıcak baktığı belirtilirken, lig sonunda bu gelişmelerin şekilleneceği iddia edildi.