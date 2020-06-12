Beşiktaş yardım kampanyası başlattığını duyurdu

Beşiktaş, kulübe mali açıdan destek olunması amacıyla bir yardım kampanyası başlattı. Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin canlı yayında duyurduğu kampanya için hazırlanan video da paylaşıldı.

Beşiktaş, kulübe mali açıdan destek sağlamak amacıyla bir süredir beklemede tuttuğu projeyi hayata geçirdi. Daha önce martta devreye sokulmak istenmesine rağmen Covid-19 yüzünden askıya alınan projenin başında 2. başkan Adnan Dalgakıran var.

Projenin tanıtım videosu ise başkan Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısı sırasında paylaşıldı. Kampanyaya adını verecek sloganın, "Bırakmam Beşiktaş'ım seni" olacağı açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN YARDIM KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLUNUR?

Beşiktaş kulübünden paylaşılan videoda yer alan ifadelere göre, BIRAKMAM yazıp 1903'e SMS göndermeniz gerekiyor.