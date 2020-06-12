Fener’in rakibi Kayseri

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, bugün sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Atila Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak Kayserispor maçı ile yeni bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertliler, ligin geri kalanında puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından uzun bir süre teknik direktör arayışını da sürdüren sarılacivertli ekip, sarıkırmızılıların karşısına Tahir Karapınar yönetiminde çıkacak. Karapınar gelecek sezonda ise alt yapı koordinatörlüğü görevine geçecek. Sportif direktör olarak takımın başına getirilmesi gündemde olan Emre Belözoğlu ise hem saha içinde, hem de oyundan çıkarsa saha kenarında takımı yöneten diğer isim olacak.



VEDAT MURİÇ'İN YERİNE MEVLÜT

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Vedat Muric'in durumu belirsizliğini koruyor. Teknik Direktör Tahir Karapınar'ın salı günü Trabzonspor ile oynanacak kupa yarı final maçını düşünerek Vedat'ı ideal kadroda oynatmayacak. Vedat'ın yokluğunda yerine Mevlüt forma giyecek.