Pınar Karşıyaka pazarlıkta

ING Basketbol Süper Ligi'nin korona virüs yüzünden iptal olmasının ardından yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Pınar Karşıyaka'da oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Taylor, M'Baye, Nusret ve Yunus ile prensipte anlaşan yeşil-kırmızılılar, sözleşmesi biten bir başka oyuncu James Metecan Birsen ile de görüşmeler devam ediyorlar. Pınar KSK'nin devam etmek istediği James Metecan Birsen'e İspanya'dan bir çok takımdan transfer teklifi geldiği de öğrenildi. 25 yaşındaki Birsen, bu sezon 23 maçta ortalama 9.1 sayı, 4.7 ribaund, 1.6 asist istatistikleri ile mücadele etmişti.

MORGAN PANATHİNAİKOS YOLCUSU

İzmir ekibi ile iyi bir sezon geçiren ve henüz yeni sözleşme imzalamayan Jordan Morgan'ın da yeni takımının belli olduğu belirtildi. Pınar Karşıyaka, tecrübeli oyuncuya 1+1 yıllık yeni bir kontrat teklifinde bulunurken, Eurohoops'un haberine göre Sloven pasaportu bulunan Birleşik Amerikalı oyuncunun Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşma imzalayacağı öğrenildi. Morgan, ligde 22 maçta ortalama 22.8 dakika süre alırken 12.5 sayı, 7.4 ribaund, 1.5 asist, 1.0 top çalmayla takımına katkı sağladı.