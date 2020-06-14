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’ madalya avında

Aydın’ın şampiyon haltercisi , 3 ay sonra Finlandiya’da yapılacak ’nda hedefinin şampiyonluk olduğunu söylerken, kamp çalışmalarına hız verdi

‘Altın Kız’ madalya avında
Giriş Tarihi: 14.6.2020

Aydın'ın 'Altın Kız' lakaplı milli sporcusu Ayşegül Çakın, Dünya Halter U-23 Gençler Şampiyonası'nda hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Aydın'ın gururu Ayşegül, pandemi döneminde de hazırlıklarını sürdürdü. 3 ay sonra Finlandiya'da yapılacak bu şampiyonada da yeni bir başarıya imza atmak isteyen Çakın, yine iddialı. Kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası şampiyonluk bulunan Çakın, "Pandemi döneminde antrenmanlarımı aksatmadan yaptım. U-23 Gençler Şampiyonası'nda mücadele edeceğim. Şampiyonada da elimden geleni yapacağım ve ülkemi gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

KONYA'DA KAMPA GİRDİ
Konya'daki kampta şampiyonaya hazırlanacak olan Ayşegül Çakın, Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde bakkal dükkanı ve değirmen işleten babası Ali Çakın ve annesi Naile Çakın'ın dualarıyla kampa uğurlandı. Ailesinden ayrılırken duygusal anlar yaşayan Ayşegül, yeniden Aydın'a büyük gururlar yaşatmak istediğini söyledi. En büyük destekçisinin ailesi olduğunu ifade eden Ayşegül Çakın, "Konya'da 3 aylık kamp dönemine gidiyorum. Kamp sürecini iyi değerlendirip Finlandiya'da iyi bir sonuç elde etmek istiyorum. Oradan iyi bir sonuç alırsam Olimpiyat kotası da almış olacağım. Ailemin dualarıyla bunu başaracağıma inanıyorum" diye konuştu.

■ MEHMET KAVAS

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