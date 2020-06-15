Rakibini yenerek tehlikeli bölgeyle arasındaki puan farkını açmayı planlayan İzmir temsilcisi, korkulu rüya görmemek için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Lige koronavirüs salgınıyla ara verilmeden önce son 3 maçından 7 puan çıkaran Boluspor'un çıkışa geçtiğini hatırlatan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bizim için olduğu kadar onlar için de kritik bir müsabakaya çıkacağız. Lige hazırız. Kazanamasak bile kaybetmemek de önemli. Bir an önce alt sıralarla bağımızı koparmak istiyoruz" dedi.
Altınordu'da sarı kart cezalısı stoper Yusuf Yalçın dışında eksik yok.
Altınordu'da sarı kart cezalısı stoper Yusuf Yalçın dışında eksik yok.
Altınordu'nun kritik sınavı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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