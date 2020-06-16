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'nun tek hedefi kazanmak

, pazar günü deplasmanda oynayacağı maçını kazanarak bu sezon dış sahada ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertliler, 'dan zaferle dönerek ligin son bölümüne rahatlamış bir şekilde girmeyi hedefliyor.

Altınordu'nun tek hedefi kazanmak

16.06.2020, 13:57 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020,14:00

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, pazar günü deplasmanda oynayacağı Boluspor maçını kazanarak bu sezon dış sahada ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aradan önceki son deplasman sınavında İstanbulspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza atan kırmızı-lacivertliler, gurbette bir galibiyet daha alarak deplasman karnesini düzeltmeye çalışacak. Deplasmanda oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak 7 puanla dış sahada en az puan toplayan ikinci takım olan kırmızı-lacivertliler, Bolu'dan zaferle dönerek ligin son bölümüne rahatlamış bir şekilde girmeyi hedefliyor.

DHA

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