Denizlispor Sivas’ta kayıp

Süper Lig'e verilen üç aylık aranın ardından Denizlispor, deplasmanda Sivasspor'a boyun eğdi: 1-0. 16. dakikada Hakan Yandaş'ın ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı. 21'de Olcay Şahan'ın ceza sahasına ortasında Aissaiti'nin şutu auta çıktı. 28'de Sacko'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle çeldi. 32'de Yatabare'nin ceza sahasının içerisinden vuruşunda kaleci Tolhahan'da kaldı. 43'te ceza sahası dışında topla buluşan Barış Yardımcı'ya faul yapan Zeki Yavru direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 45'te Hakan Yandaş'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

BAŞKA GOL OLMADI

55'te Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşu Samassa kornere gönderdi. 73'te Sivasspor'da Arouna Kone'nin ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Tolgahan'da kaldı. 82'de Barış'ın sağ kanattan yaptığı ortasını kaleci Tolgahan iki hamlede kontrol etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi.



DUYGUSAL RANDEVU

Denizlispor ile Sivasspor takımlarının teknik direktörleri açısından maç duygusal bir anlam taşıyordu. Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun uzun yıllar görev yaptığı Sivasspor'a karşı bu kez rakip takımın teknik direktörü olarak sahaya çıktı. Küme düşme potasındayken aldığı Denizlispor ile tarihi zaferlere imza atan Rıza Çalımbay'da 2002-2003 sezonunda UEFA Avrupa Kupası'na taşımış ve Çalımbaylı efsane kadro ile büyük zaferlere imza atmıştı.



ZEKİ KIZARDI

Denizlispor'da 3 futbolcu ceza sınırındaydı. Yeşil-siyahlı takımda, 3'er sarı kartı bulunan Oğuz Yılmaz, Ogenyi Onazi ve Zeki Yavru karşılaşmaya ceza sınırında çıktı. Onazi ve Oğuz karşılaşmayı kart görmeden tamamladı. Ancak Zeki Yavru, 44. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.