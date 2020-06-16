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Haberler Spor Galatasaray’da Işıl Alben ayrıldı

’da ayrıldı

Galatasaray’da Işıl Alben ayrıldı
Giriş Tarihi: 16.6.2020

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda uzun yıllar forma giyen ve takımın kaptanı olan Işıl Alben, sarı-kırmızılılardan ayrıldığını ve Botaş ile anlaştığını açıkladı. Alben, "Çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor. Kulübüm 31 Ocak 2020 tarihinde yeni sezon sözleşmemi tek taraflı olarak feshetti. Şubatın ilk haftasında görüşmeye çağrıldım ve üzerime düşen fedakarlığı yaparak anlaştım. Aradan 4.5 ay geçmesine rağmen bir sözleşme gelmemesi benim için takımda istenmediğimin kanıtı oldu. Bu şartlar altında 12 senedir gururla taşıdığım formamdan ayrılıyorum. Galatasaray'a olan sevgim devam edecek" şeklinde konuştu.

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