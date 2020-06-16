Göz-Göz bunu hep yapıyor

Süper Lig'de lige korona virüs nedeniyle verilen ara dönüşü evinde Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe ilginç istatistiğiyle dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, 41. dakikada Guilherme'nin kırmızı kartla oyundan atılmasıyla maçın kalan bölümünü bir kişi eksik oynayan Trabzonspor'a boyun eğerken, sayısal üstünlük kurduğu daha önceki 3 karşılaşmada da gülemedi. Göz-Göz, rakibin 10 kişi kaldığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi alırken 10 puanlık bir kayıp yaşadı.

YİNE AVANTAJINI KULLANAMADI

İzmir ekibi ilk yarıda İzmir'de golsüz berabere kaldığı Denizlispor maçında 73'te Lopes'in atılmasıyla umutlanırken avantajını kullanamadı. Fenerbahçe karşısında 90'da Gustavo'nun kırmızı kart görmesine rağmen o maç da 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Başakşehir maçında 2-0 yenik durumdayken 83'te Epureanu atıldı ama son dakikada kalesinde 1 gol daha gören Göz-Göz maçı 3-0 kaybetti.



MALATYA MAÇINDA 1 PUANI KURTARDI

Göztepe, rakibin 10 kişi kaldığı 4 maçı kazanamazken, 11. hafta İzmir'de oynanan Yeni Malatya maçının son dakikalarında ise her iki takıma birer kart çıktı. 1-0 öne geçtiği maçta 83'te rakibin attığı gole engel olamayan İzmir ekibi, 90'da Eren'in atılmasıyla avantaj kazandı ama aynı dakika içinde Alpaslan da kızarırken hem skor, hem de sayısal eşitlik sağlamış oldu.



10 KİŞİYLE 4 PUAN

Bu sezon 3 maçta birer oyuncusu kırmızı kart gören Göztepe, 10 kişi tamamladığı iki maçı da kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda İzmir'de Konyaspor karşısında Poko'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynadığı 40 dakikalık bölümünde gol bularak 3 puana uzandı. Hemen bu maçın ardından G.Antep FK deplasmanında Göz- Göz, yine 50. dakikada Beto'nun kırmızı kartıyla eksik kaldı ama bitime 8 dakika kala 1-1'lik beraberliğe uzandı.

BURAK HAKERLER