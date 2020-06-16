Kupada müthiş maç

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bugün sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler ile çifte şampiyonluk isteyen Trabzonspor adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

F.BAHÇE NASIL BAŞARIR?

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 Fener lehine tamamlanması durumunda ise uzatmaya gidilecek. Sarı-lacivertlilerde, kart cezalısı Ozan Tufan ile sakatlığı süren Max Kruse Trabzonspor karşısında yok.Trabzonspor'da ise sakat olan Yusuf Sarı ile kart cezalısı Guilherme forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde sakatlıktan çıkan Sosa ise ilk 11'de yer alacak.



MURİC KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyecek. Riske edilmemek için Kayseri karşısında yedek soyunan tecrübeli futbolcu maçın 65. dakikasında oyuna dahil olmuştu.